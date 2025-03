Boccuzzi al fianco dei lavoratori Arcelor Mittal: “San Mango non si arrende”

“Questa mattina sono stato presente, insieme ad altri Sindaci del territorio che ringrazio di cuore per la solidarietà dimostrata, all’assemblea che si è svolta davanti ai cancelli dello stabilimento Arcelor Mittal di San Mango sul Calore.

Ho voluto ribadire con forza, guardando negli occhi i lavoratori e le loro famiglie, che l’Amministrazione comunale e l’intera comunità di San Mango sono e saranno sempre al loro fianco in questa difficile battaglia. Non si tratta solo di numeri o statistiche: parliamo di 70 famiglie, di 70 storie, di 70 vite che rischiano di essere travolte da una decisione calata dall’alto che non possiamo accettare.

Sono in contatto costante con la Regione Campania, con i nostri consiglieri regionali e con i parlamentari irpini, che ringrazio per l’immediata disponibilità dimostrata. Stiamo lavorando incessantemente per trovare soluzioni concrete che scongiurino questa chiusura.

Lunedì sarò presente davanti alla Prefettura di Avellino insieme ai lavoratori e ai sindacati, per far sentire forte e chiara la voce di San Mango e dell’intera provincia. Invito tutti i cittadini e le istituzioni che possono a partecipare: è importante dimostrare che siamo una comunità unita e solidale.

La dignità del lavoro è un diritto che non può essere calpestato. Dietro ogni posto di lavoro c’è una famiglia, ci sono progetti di vita, c’è il futuro del nostro territorio. Non permetteremo che le logiche del profitto cancellino decenni di storia industriale e di sacrifici. San Mango non si arrende. Insieme, uniti, possiamo e dobbiamo vincere questa battaglia.”

Così il sindaco di San Mango sul Calore, Teodoro Boccuzzi sul profilo Facebook dell’amministrazione comunale.