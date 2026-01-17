Il M5S chiede al fronte progressista tavoli regionale e provinciali verso le amministrative 2026

Il M5S Campania, alla luce della positiva esperienza del fronte progressista che ha portato alla storica vittoria alle scorse elezioni regionali, chiede la convocazione di un tavolo regionale e di cinque tavoli provinciali per avviare fin da subito un percorso comune in vista delle elezioni amministrative del 2026.

“Crediamo sia fondamentale dare continuità politica e strategica al metodo che ci ha reso vincenti: confronto, ascolto dei territori, programmi concreti, capaci di rispondere ai bisogni reali delle comunità locali. Chiediamo di iniziare immediatamente una programmazione condivisa delle prossime sfide, attraverso un lavoro coordinato che valorizzi le peculiarità delle singole realtà territoriali, tenendo conto delle differenze e delle priorità di ogni provincia. Avviare ora questo percorso significa dare il giusto tempo alla politica del dialogo, rafforzare l’identità del fronte progressista e presentarsi ai cittadini con una proposta credibile, unitaria e radicata nei territori. Il M5S è pronto a fare la sua parte, con spirito costruttivo e responsabilità” – ha dichiarato il Coordinatore regionale Salvatore Micillo.

.