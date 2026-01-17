L’Avellino cade contro la Carrarese al Partenio-Lombardi: 1-2

La Carrarese vince in rimonta al Partenio-Lombardi e scavalca l’Avellino in classifica. Una gara che aveva visto Biasci illudere i biancoverdi dopo pochi minuti del fischio d’inizio ma poi, prima Rubino e poi Abusio gelano i tifosi biancoverdi.
Una gara che ha visto subito la squadra di Biancolino spingere sull’accelleratore passando con un azione personale di Biasci che dal limite insacca con un perfetto destro. Ma praticamente li si ferma l’Avellino e la Carrarese prende in mano le redini della gara che dopo dieci minuti ritorna in parità con il destro di Rubino che batte Daffara. Il primo tempo poi va avanti così con un leggero predominio degli ospiti che tuttavia non ne riescono ad approfittare e il tempo si chiude in parità: 1 a 1.
Nella ripresa stesso copione con il tecnico napoletano che cerca di cambiare qualcosa per rivitalizzare la squadra ma ottiene l’effetto opposto. La Carrarese sfiora più volte il goal che però arriva ad un quarto d’ora dalla fine grazie a Abiuso che approfitta di una respinta di Daffara e portare i suoi in vantaggio. L’Avellino tenta una timida reazione che però si concretizza con un tiro di Patierno che viene deviato in angolo. E’ l’ultima azione degna di nota. La Carrarese vince 2 a 1.
Ora l’Avellino è atteso dal del delicato impegno di La Spezia in programma sabato prossimo.
Tabellino e formazioni: i protagonisti in campo
Avellino-Carrarese 1-2
Marcatori: 3’ Biasci (A), 13’ Rubino (C), 70’ Abiuso (C).
Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti (76’ D’Andrea), Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo (64’ Sounas), Palmiero (72’ Favilli), Besaggio, Sala; Tutino (46’ Russo), Biasci (64’ Patierno).
A disposizione: Iannarilli, Reale, Milani, Crespi, Lescano.
Allenatore: R. Biancolino.
Carrarese (3-5-1-1): Fiorillo; Calabrese, Oliana, Illanes; Bouah (33’ Zanon), Zuelli (85’ Parlanti), Schiavi, Rubino (63’ Cicconi), Belloni (63’ Melegoni); Hasa; Abiuso (85’ Finotto).
A disposizione: Bleve, Mazzini, Troise, Ruggeri, Distefano, Sekulov, Torregrossa.
Allenatore: A. Calabro.
Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini.
Assistenti: Marco Emmanuele di Pisa, Gilberto Laghezza di Mestre.
Quarto uomo: Riccardo Tropeano di Bari.
VAR: Manuel Volpi di Arezzo.
AVAR: Antonio Giua di Olbia.
Ammoniti: Rubino (C), Oliana (C), Sounas (A).
Espulsi: nessuno.
Recupero: 4’ pt, 4’ st.