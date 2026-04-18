M5s, il 25 aprile Conte ad Avellino per l’inaugurazione della sede elettorale

Sabato 25 aprile 2026, alle ore 16:00, il Movimento 5 stelle inaugurerà la propria sede elettorale in Piazza Libertà, presentando quelli che saranno i candidati per le amministrative alla presenza di Giuseppe Conte, presidente del partito pentastellato.
“Questa volta nel Movimento Cinque Stelle si respira una buona aria, siamo già a buon punto con le liste”: è quanto dichiarato poco fa dall’Onorevole Michele Gubitosa presso il gazebo informativo allestito in Corso Vittorio Emanuele (all’angolo con piazza Biagio Agnes) sino alle ore 20:00 di questa sera. Un’iniziativa volta a favorire il confronto diretto con i cittadini sui temi di maggior interesse per il territorio.