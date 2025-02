Il M.I.D. campano aderisce al Movimento Irpino Antiviolenza

Il presidente regionale del M.I.D. Giovanni Esposito aderisce al Movimento Irpino Antiviolenza M.I.A. per lottare contro ogni forma di discriminazione e di violenza di genere e offrire il suo contributo insieme alle tante donne che da anni lavorano nelle scuole e nel mondo della cultura irpina, per svolgere diverse attività finalizzate ad educare i giovani al rispetto dell’altro, per impegnarsi tutti insieme anche per l’apertura di Consultori efficienti che siano presenti nelle varie realtà e che, nel rispetto della Legge 194, offrano un ambiente riservato in cui ragazzi e ragazze possano parlare dei loro problemi legati alla

vita affettiva e relazionale, alla sessualità e prevenzione.

Ad accogliere Esposito nel M.I.A. e il M.I.D. in rete la Presidente professoressa Rita Nicastro ed Emanuela Sica, avvocata e scrittrice fondatrice. Il M.I.D. offrirà al M.I.A. il proprio contributo e supporto, soprattutto nella tutela di tante giovani ragazze e donne vittime di abusi e discriminazioni.