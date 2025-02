Dogana di Avellino, il Comitato incontra la Sindaca Nargi

Si è tenuto questa mattina l’incontro tra la Sindaca Nargi e il Comitato per la salvezza della Dogana. Il tutto si è svolto in un clima sereno e di concreta collaborazione, con il riconoscimento, da parte della Sindaca, del ruolo attivo di stimolo e di impegno civico che il Comitato ha svolto per tanti anni.

I “punti fermi” diffusi al termine dell’incontro:

1) I lavori attuali termineranno a luglio di quest’anno, con il restauro della facciata e non delle statue. L’edificio andrà arredato per essere reso funzionale e occorreranno alcuni mesi. In autunno inoltrato sarà aperto al pubblico.

2) La gestione del bene sarà pubblica. Sull’uso del bene, in parte già indicato dal progetto, sarà aperta una più vasta discussione, alla luce di una proposta che l’Amministrazione presenterà in tempi brevi

3) Resta aperta la questione del patrimonio statuario. Il comitato ha sottolineato più volte che il monumento senza le statue resta un’opera a metà e che il loro recupero deve diventare la priorità massima.

4) Su questo terreno l’amministrazione sconta un certo ritardo, anche per la difficoltà di reperimento dei fondi necessari, che ora sembra superata. La sindaca si è impegnata ad attivarsi con la Soprintendenza per definire esattamente lo stato dei beni, per costruire un percorso di recupero e per definire unitariamente se sarà opportuno sistemare le statue o le copie sulla facciata. Nel caso delle copie, il Comitato ha chiesto che gli originali trovino spazio all’interno della Dogana stessa.

5) La riunione con il Comitato, per conoscere le fasi del progetto di recupero, i costi e i tempi necessari, è stata aggiornata per gli inizi di aprile.