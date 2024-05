AVELLINO – “Sono fraternamente vicino ad Antonio Gengaro in questo momento di grande dolore. Gli esprimo a nome della comunità politica di Fratelli d’Italia e della Presidente Provinciale i sensi delle più profonde e sentite condoglianze. Con amicizia, Modestino”.

Così Modestino Iandoli in una nota in cui si preannuncia che Fratelli d’Italia sospenderà tutte le attività politiche previste per oggi in città.