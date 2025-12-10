Presentato a Luogosano il Calendario UNARMA 2026

UNARMA, lo storico Sindacato dei Carabinieri, per il sesto anno consecutivo presenta il calendario 2026. L’evento si è svolto nella Provincia di Avellino, nel piccolo borgo di Luogosano. E’ la quarta opera dal maestro Cav. Daniela Nardelli, anch’ella figlia dell’Arma.

Alla presentazione hanno partecipato di Autorità locali e Provinciali, il Segretario Generale Nazionale Unarma Antonio Nicolosi, il Presidente Nazionale Michele Pasqualicchio, le dirigenze Nazionali, Regionali e Provinciali, nonché la dirigenza Nazionale di UNARMA PENSIONATI. A fare gli onori di casa è stato il Segretario Generale Provinciale di Avellino dott. Massimiliano Lo Priore, artefice organizzatore dell’evento per il sesto anno consecutivo

La giornata ha avuto inizio con la presentazione del calendario e la descrizione delle opere da parte degli autori attraverso un video ideato da Lello Patrone, susseguita con un pranzo conviviale allietato dallo spettacolo musicale del cantautore Luca Pugliese, del gruppo musicale AMBA ARADAM e dal famoso cabarettista di Made in Sud Alessandro Bolide. La presentazione dell’evento è stata affidata al famoso presentatore, imitatore e cabarettista Enzo Costanza che ha allietato il pomeriggio anche con uno dei suoi spettacoli. La serata si è poi conclusa con uno spettacolo pirotecnico eseguito dal maestro Mastromarino Ferdinando.

Il Segretario Generale Provinciale di Avellino dott.Massimiliano Lo Priore: “E’ il sesto anno che questo evento viene organizzato a Luogosano da questa Segreteria Provinciale in concomitanza della presentazione del nuovo calendario UNARMA A.S.C. e di questo ne sono orgoglioso. E’ stata presentata, ancora una volta, un’opera unica nel suo genere, dal significato storico e istituzionale estremamente profondo. Un ringraziamento speciale va al maestro Cav. Daniela Nardelli, che ha reso il nostro calendario, ancora una volta, originale ed inimitabile. Ringrazio tutti i nostri associati che hanno voluto presenziare con le loro famiglie a questo immancabile evento di grande successo. Una giornata di gioia e felicità dove si è respirata aria di unione e di fratellanza. Ringrazio il nostro Segretario Generale Nazionale Antonio Nicolosi, il presidente di Unarma Michele Pasqualicchio, il Segretario Nazionale Giuseppe Possidente, quelli Regionali Raffaele Esposito e Emilio Taiani nonché tutti i Segretari Presenti. Ancora una volta abbiamo scritto la storia sindacale e lo abbiamo fatto qui, in Irpinia, per l’ennesima volta e in grande stile. E’ stato un anno difficile dove abbiamo portato avanti lotte sindacali importanti, dove abbiamo dedicato gran parte del nostro tempo per rasserenare tanti colleghi e le loro famiglie che, per svariati motivi, si sono trovati in difficoltà. Lo abbiamo fatto ininterrottamente e continueremo a farlo perché questa è la nostra missione, questo è il nostro dovere. La crescente adesione verso la nostra associazione sindacale dimostra che siamo sulla strada giusta e di questo ringrazio i quasi 300 nostri associati della provincia Avellinese. A loro dico grazie e auguro di trascorrere le festività natalizie nella massima serenità in compagnia dei propri cari. W UNARMA A.S.C”