IrpiniAmbiente, D’Alessio: modalità pubblica ormai chiara, poche incertezze

AVELLINO- “Una riunione molto positiva, perché abbiamo chiarito le ultime incertezze che non sono da un punto di vista della della modalità di gestione del ciclo, che abbiamo già stabilito che sara’ semplicemente quella pubblica, quella che era il percorso dell’Ato. Credo che sia stato importante stabilire la questione economico finanziaria, relativamente a debiti e crediti che ha IrpiniAmbiente”. Vittorio D’Alessio, presidente dell’Ato e sindaco di Mercogliano appare fiducioso dopo il lungo confronto a Palazzo Caracciolo, che ha definito “una riunione abbastanza interessante e prolifica” dal momento che gli interventi e i chiarimenti hanno “hanno dato degli elementi per smussare le ultime tematiche”. Nel suo intervento durante il confronto, il presidente dell’Ato aveva voluto ricordare come nel corso di questi mesi abbia sempre esortato a ” remare dalla stessa barca, perché ho sempre detto ai sindacati agli amici dipendenti di Irpiniambiente che non esiste una divergenza tra l’Ato e la Provincia e tra l’Ato, Irpiniambiente e la Provincia. Io credo che l’ho dimostrato fermamente di voler raggiungere il risultato di portare il pubblico. Ho sollecitato Crivaro, dicendogli : fai tu, perchè non si dica che l’Ato ha ostacolato la procedura pubblica. Aiutami e sostienimi in questa avventura. Lo abbiamo fatto insieme, quindi non credo di poter dire di aver ostacolato questa questa strada verso verso il pubblico”.