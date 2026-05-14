L’Unicusano Avellino Basket in Gara 4 va a caccia della parità

Gara 3 ha regalato all’Unicusano Avellino Basket ed ai suoi tifosi una serata da sogno ed una vittoria utile ad accorciare la serie. Avellino ha accorciato le distanze, ha ricaricato le pile e con il supporto dei sostenitori biancoverdi proverà ad impattare la serie. Gli irpini hanno avuto la consapevolezza di potersela giocare alla pari della Fortitudo Bologna, squadra fisica e di talento, contro la quale i biancoverdi stanno cercando di crescere partita dopo partita. La palla a due stasera è in programma alle 20.30, arbitri dell’incontro i signori Pellicani, Foti, Marzulli.

Il dato più evidente di gara 3, oltre alla rimonta completata dalla squadra di Di Carlo, sono i rimbalzi conquistati: 44 di cui 19 offensivi. Gli irpini in questa statistica sono migliorati di partita in partita. Altro dato sottolineato dallo staff tecnico sono i soli 26 punti concessi alla Fortitudo, che nel primo tempo aveva segnato 45 punti. Avellino per superare l’ostacolo biancoblù dovrà fare molta attenzione alle collaborazioni offensive della squadra di coach Caja, che lavora bene sulle uscite dai blocchi e con gli hand-off. Situazioni di gioco sulle quali i biancoverdi cercheranno di migliorare ulteriormente dal punto di vista difensivo. Tatticamente una soluzione che ha aiutato Avellino sono stati i 4 piccoli con Lewis da ala forte.

L’AVVERSARIO

In casa Fortitudo bisogna valutare le condizioni di Fantinelli, il cestista non è sceso in campo martedì sera per problemi alla schiena. Imbrò ha giocato dopo oltre un mese e mezzo ed ha offerto il suo contributo. Caja con i suoi assistenti sta cercando soluzioni per arginare Lewis, un fattore nella serie e per impedire alla squadra avellinese di riuscire nuovamente a dominare a rimbalzo. Dal punto di vista del ritmo l’Aquila ha saputo gestirlo per gran parte del match impedendo ad Avellino di correre e potrebbe proporre nuovamente della zona.

LA SERIE

GARA 1 – 76-58; GARA 2 – 9 MAGGIO – BOLOGNA

GARA 3 – 75-71; Ev. GARA 4 – 14 MAGGIO – AVELLINO

GARA 5 – 16 maggio – BOLOGNA

DIRETTA STREAMING

Il match potrà essere seguito su LNP Pass a partire dalle ore 20.20 – Differita Sportchannel214