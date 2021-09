Lunedì porte aperte a Casino del Principe

Dall’associazione Avionica riceviamo e pubblichiamo.

“Ancora l’esperienza di Avionica al Casino del Principe viene associata al degrado. Vorremo e avremo sempre voluto confrontarci sul valore sociale e politico di questa esperienza, ma si continua a spostare il piano della discussione.

Nonostante sia avvilente, quindi, rispondere a simili accuse e partecipare a un dibattito di questo livello, ribadiamo che la stanza oggetto delle accuse non è affidata a noi e alleghiamo tutta la documentazione. In questi mesi ci siamo anche preoccupati periodicamente dello smaltimento dei rifiuti ingombranti, molti già presenti nella struttura prima del nostro arrivo. L’ultimo ritiro è infatti stato effettuato il 7 Agosto, richiesto da uno dei nostri volontari.

Tutti i documenti qui-> https://bit.ly/3nhpQlB

Non neghiamo che l’ambiente chiamato in causa non affidatoci è stato utilizzato anche da noi come magazzino essendo inutilizzato. Tra l’altro, nei giorni precedenti allo scatto delle foto, abbiamo anche dovuto liberare un ambiente, affidatoci, in cui l’amministrazione ha organizzato mostre dell’Avellino Summer Fest senza alcun coordinamento. Nonostante questo, nel rispetto degli artisti, non è mancata la nostra collaborazione nella pulizia e nel liberare prontamente lo spazio.

Detto questo continuiamo a pensare che non ci sia nulla di più trasparente della verità. Per questo invitiamo l’amministrazione comunale, il consiglio comunale, giornalisti, a visitare in toto il Casino del Principe lunedì 06/09/2021 per farsi un’opinione. Lasceremo tutto com’è: troverete anche gli spazi come fotografati. Vogliamo solo narrare un luogo che molti vivono e altri ne sentono solo parlare, in modo che chiunque possa farsi un’idea generale al di fuori di narrazioni parziali e faziose”.