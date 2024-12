Lunedì a Santo Stefano del Sole arrivano le vere renne di Babbo Natale

Lunedì 23 dicembre, a Santo Stefano del Sole, si terrà uno degli eventi più attesi del periodo natalizio, esclusivo per il Sud Italia: l’arrivo delle vere renne di Babbo Natale, Rudolf e Fulmine.

A partire dalle ore 17.00, la magia del Natale prenderà vita in piazza del Sole, dove grandi e piccini potranno vivere un’esperienza unica. Le renne, per il terzo anno consecutivo, percorreranno le caratteristiche stradine del centro storico del paese, immergendo tutti nell’atmosfera incantata di questo angolo d’Irpinia. Il loro viaggio culminerà nella piazza principale, dove l’aria festosa sarà arricchita da musica, luci e tanta allegria.

L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Gerardo Santoli, promette di regalare momenti indimenticabili. Sarà l’occasione ideale per ammirare da vicino le creature più amate delle festività natalizie, entrando così nel cuore della magia del Natale. I visitatori potranno trascorrere un pomeriggio di gioia e divertimento in compagnia della famiglia e degli amici.

L’evento si svolgerà dalle 17.00 alle 22.00 in piazza del Sole, a Santo Stefano del Sole. Un’opportunità imperdibile per vivere appieno l’atmosfera natalizia e creare ricordi speciali in un incantevole angolo dell’Irpinia.