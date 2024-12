Domenica la Santa Messa nella cappella dell’Hospice di Solofra

Momenti di speranza e di condivisione cristiana in attesa del Santo Natale. Presso la cappella del Pain Control Center Hospice di Solofra, il centro residenziale dell’Asl Avellino per le cure palliative e la terapia del dolore, sarà celebrata una Santa Messa domenica 22 dicembre alle ore 17.00, per riaffermare nello spirito natalizio l’importanza del legame che unisce i degenti e i loro familiari con gli assistenti spirituali dell’Unitalsi, con l’equipe medica dell’azienda sanitaria e tutto il personale della Casa di Cura Sant’Anna e di Arca Sanità, i due gruppi aziendali che gestiscono i servizi presso la struttura di Solofra.

La funzione religiosa sarà officiata da don Bartolomeo De Filippis, attivissimo parroco della Parrocchia Santi Giuliano e Andrea di Solofra, nominato nel giugno del 2024 assistente religioso presso l’Hospice dall’Arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi, il quale ha visitato il centro per le cure palliative e la terapia del dolore lo scorso 4 ottobre, portando il suo saluto e la sua benedizione agli ammalati. Monsignor Bellandi ha poi inserito la cappellania del Pain Control Center Hospice di Solofra tra i luoghi giubilari per l’Anno Santo 2025.

Dopo la celebrazione della messa si svolgerà un’assemblea con il “Gruppo Giovani” della parrocchia solofrana, nel corso della quale saranno approfondite alcune importanti tematiche come quelle riguardanti l’attesa, l’accoglienza, l’incontro e la memoria.

L’Hospice di Solofra fornisce cure e assistenza a pazienti affetti da malattie progressive e in fase avanzata e sostegno alle rispettive famiglie, e proprio agli ospiti del centro sono rivolte e dedicate varie iniziative per trascorrere in serenità il periodo delle festività di fine anno.