L’ultimo abbraccio a Giovanna e al piccolo Francesco: funerali giovedì 8 ottobre a Forino

La comunità di Forino si prepara a rendere l’ultimo abbraccio a Giovanna Lo Chiatto e al piccolo Francesco, il bimbo che portava in grembo, “Uniti per sempre nell’amore”: le esequie si terranno giovedì 8 ottobre, alle ore 10.00, presso la Chiesa Madre di Celzi di Forino.

Il dolore della famiglia – i genitori di Giovanna, Antonio Lo Chiatto e Carmen Gaeta, la sorella Nicole, il compagno Leonardo Magliano, i suoceri Concetta e Benito, la nonna Nicoletta De Santis, insieme agli zii, ai cugini e ai parenti tutti – sarà condiviso insieme ad una comunità che in questi giorni sta manifestando vicinanza, commozione e rispetto. La famiglia ha comunicato che si dispensa dalle visite ringraziando tutti coloro i quali prenderanno parte a questo immenso dolore.