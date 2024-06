Luigi Urciuoli esce dal coma dopo 45 giorni di apprensione

Avellino – Dopo 45 giorni di coma Luigi Urciuoli si risveglia. Il politico avellinese si trovava nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino dal 21 aprile, quando fu colpito da un’emorragia cerebrale.

Lunghe settimane di apprensione per familiari, amici e per l’intera città di Avellino e lunghe settimane di terapie da parte dell’equipe guidata dal dottor Angelo Storti, poi il progressivo miglioramento e nella giornata di ieri Urciuoli è stato definitivamente estubato.

Veterinario della frazione Bellizzi e politico di lungo corso, eletto con la lista del Movimento 5 Stelle nel 2019, Urciuoli in questo mese e mezzo ha vissuto momenti critici. E pensare che era pronto a candidarsi a sindaco di Avellino in questa tornata elettorale.

Resta ancora ricoverato al Moscati per ulteriori cure e per la convalescenza ma potrà votare per Amministrative ed Europee poichè all’interno del presidio ospedaliero sarà allestito un regolare seggio elettorale a disposizione di tutti i pazienti impossibilitati ad uscire.