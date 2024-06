L’Alto Calore Servizi ha comunicato che, a causa di rottura della condotta idrica in Via Sant’Antonio Martiri, in data odierna 7 giugno 2024, è sospesa l’erogazione idrica per le località Cannelle, Marchetto e Martiri vecchio.

Sono in corso i lavori di riparazione, per i quali si prevede il ripristino della stessa in tarda serata/nottata.