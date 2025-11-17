Lotto e 10eLotto: a Pratola Serra vinti 100.000 euro

E’ finita a Pratola Serra, piccolo comune di 3.500 abitati in provincia di Avellino, la vincita più alta ottenuta nell’ultimo weekend tra Lotto e 10eLotto.
Un fortunato giocatore – sottolinea l’agenzia Agimeg – con una puntata di appena 4 euro al 10eLotto in modalità frequente, quella che prevede un’estrazione ogni 5 minuti, si è portato a casa 100.000 euro. La vincita è stata ottenuta presso la ricevitoria posta sulla Strada Statale 7bis.
Da ricordare, sempre per quanto riguarda la Campania, i 6.250 euro vinti al Lotto ad Ercolano con una puntata di 10 euro sui numeri 24-28-36-52 sulla ruota di Napoli. Ad Angri, in provincia di Salerno, è stata centrata invece una vincita di 9.750 euro con una giocata di 5 euro sui numeri 4-28-77 sempre sul compartimento partenopeo.