Bandecchi: “ La crisi idrica in Irpinia è la dimostrazione del disastro di chi ha governato finora”

Il candidato di Dimensione Bandecchi denuncia le responsabilità della crisi e propone un piano di investimenti mirati e una gestione libera dai partiti.

Bandecchi accusa destra e sinistra: “Anni di incapacità e clientelismo hanno provocato un disastro. Serve una nuova classe politica”

“Siamo nel 2025 e siamo ancora qui a parlare di crisi idrica perché la politica nazionale e regionale non ha avuto né la capacità né la volontà di risolvere un problema grave, che danneggia i cittadini e la loro dignità.

Poi però fanno conferenze stampa e si riempiono tutti di belle parole: il sistema è marcio, va cambiato.”

Così Stefano Bandecchi, candidato alla presidenza della Regione Campania con Dimensione Bandecchi, durissimo sulla questione della crisi idrica in Irpinia.

“Il problema è strutturale e complesso. Non esistono soluzioni da bacchetta magica, ma non può neanche esistere che si continui a considerare questa situazione come normalità. Non è il mio approccio alla politica, e non lo accetto. Si deve iniziare dalle reti colabrodo, anche perché i periodi di siccità nel nostro Paese sono sempre più frequenti. Pensare di sprecare acqua lungo le reti è una follia. L’altra priorità è affrontare i problemi finanziari di Alto Calore Servizi: è impensabile che i cittadini paghino, i debiti aumentino, i servizi non vengano erogati e ai cittadini tocchi il razionamento.”

“Non c’è problema, qui in Campania, che rappresenti meglio il modo in cui la classe politica ha rubato il futuro a questa terra. Non so come facciano a dormire la notte i responsabili.

Per questo mi sono candidato da solo, con la mia Dimensione Bandecchi: io non ho nulla da spartire con i responsabili di questo disastro. Da presidente nominerò un commissario regionale indipendente per avviare il risanamento del gestore, e controllerò non solo il finanziamento, ma anche i lavori sulla rete, stando sicuro non si perda nemmeno un giorno con ulteriori sprechi. Inizierò