Lotta agli incendi boschivi in Irpinia: I Carabinieri intensificano i controlli

I militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno intensificato i controlli sul territorio provinciale per contrastare l’abbruciamento illecito di materiale vario.

Durante le attività di monitoraggio, applicando anche il decreto della Regione Campania che, stabilisce il divieto di accensione di focolai in aree boscate o in prossimità delle stesse, sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica competente, 4 persone della provincia irpina per la “gestione illecita di rifiuti”, in quanto sorprese a bruciare residui vegetali provenienti dalla pulizia dei castagneti.

Soprattutto nei mesi estivi, la combustione di questi scarti, rappresenta una delle principali cause di gravi danni a boschi, colture, abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità.

L’attività di prevenzione e repressione alla lotta degli incendi boschivi proseguirà con costanza per tutto il periodo estivo, con l’obiettivo di tutelare il patrimonio naturale e garantire la sicurezza del territorio.

Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione, segnalando comportamenti illeciti o situazioni di rischio al numero di emergenza ambientale 1515, al 112 o ai Nuclei Carabinieri Forestale presenti sul territorio.