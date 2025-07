Carabinieri in azione nella Valle del Calore

Proseguono le attività di controllo del territorio predisposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, finalizzate al contrasto dell’illegalità diffusa, con particolare attenzione alle condotte che compromettono la sicurezza stradale e il benessere degli animali.

Nel fine settimana appena trascorso, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha attuato un articolato servizio coordinato, impiegando in modo alternato 10 equipaggi, soprattutto nelle ore serali e notturne. L’attività è stata eseguita in adesione alle direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, con controlli mirati lungo le principali arterie viarie e presso esercizi pubblici.

Durante i posti di controllo effettuati nei Comuni di Venticano, Montemiletto, Montefalcione e Mirabella Eclano, due persone sono state deferite in stato di libertà: una per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e l’altra per guida in stato di ebbrezza alcolica. In entrambi i casi, gli accertamenti hanno evidenziato valori particolarmente elevati, tali da compromettere le capacità psicofisiche dei conducenti.

Nel corso delle medesime attività, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Avellino quali assuntori di sostanze stupefacenti: a seguito di perquisizioni personali e veicolari, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga. Complessivamente, sono state ritirate quattro patenti di guida e sequestrate tre autovetture.

I controlli alla circolazione stradale sono stati affiancati da verifiche presso locali di intrattenimento e da interventi scaturiti da segnalazioni pervenute da privati cittadini. In particolare, l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano è intervenuta a seguito di una chiamata al “112” che segnalava la presenza di un gattino legato con una corda a un albero, in evidente stato di sofferenza.

I militari, nonostante l’assenza di indicazioni precise, sono riusciti a individuare in breve tempo l’abitazione interessata e a prestare soccorso all’animale, che tentava disperatamente di liberarsi rischiando il soffocamento. Il gattino, spaventato ma in buone condizioni generali, è stato affidato alle cure dei veterinari dell’ASL di Avellino, intervenuti sul posto. Per il proprietario è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica per maltrattamento di animali.

L’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri proseguirà anche nei prossimi giorni sull’intera provincia, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori e di quelli che incidono sulla sicurezza dei cittadini.