L’ordinanza di Festa: vietati alcolici e drink d’asporto dentro e fuori lo stadio

In occasione di tutte le partite che si disputeranno presso lo stadio “Partenio-Lombardi” nella stagione calcistica 2023/2024, il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha disposto il divieto assoluto di vendita di bevande alcooliche nonché il divieto assoluto di vendita di bevande di qualsiasi tipo in bottiglie di vetro ed in lattina nelle tre ore precedenti l’inizio della partita e nell’ora successiva alla fine della partita, anche da consegnarsi in loco o per asporto, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo o al banco, a tutti gli esercizi e circoli, nonché agli esercenti in forma ambulante, all’interno dell’area delimitata dalle seguenti strade, pure ricomprese: Via De Gasperi, Via Annarumma, rotatoria Amoretta, Via Tino, Via Zoccolari, Via Greco, Via Scandone, Via Don Giovanni Festa.