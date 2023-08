Febbre biancoverde. 4588 abbonati e “Partenio-Lombardi” già sold out per la sfida di sabato sera contro il Latina, polverizzati in poche ore i biglietti.

Si è chiusa ieri a mezzanotte la campagna abbonamenti dell’Avellino calcio. Raggiunta quota 4588.

L’allenamento di questo pomeriggio si terrà alle ore 17:00. Porte aperte in tribuna Terminio.