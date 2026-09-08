Lo sport come scuola di vita: a Lioni il III Memorial Ugo Tesone

Si terrà sabato 12 settembre, alle ore 10:30, presso il Palatesone di Lioni, il III Memorial Ugo Tesone, manifestazione organizzata dall’ASD Ugo Tesone Lioni, realtà sportiva attiva da quasi vent’anni sul territorio dell’Alta Irpinia e da sempre impegnata nella promozione della pratica sportiva e dei suoi valori educativi e sociali. Il Memorial rappresenta un momento di incontro, condivisione e riflessione dedicato alla figura di Ugo Tesone, al suo legame con lo sport e, in particolare, con il basket, ma anche un’occasione per ribadire il ruolo fondamentale che l’attività sportiva può svolgere nella formazione delle giovani generazioni. Il tema scelto per questa terza edizione, “Lo sport educa quando forma persone prima che atleti: l’eredità di Ugo Tesone”, intende porre al centro dell’attenzione la dimensione educativa dello sport, valorizzando quei principi che vanno oltre il risultato agonistico: rispetto delle regole, responsabilità, impegno, collaborazione, inclusione, capacità di affrontare le difficoltà e rispetto dell’avversario. Lo sport rappresenta infatti una vera e propria esperienza formativa, attraverso la quale bambini e ragazzi possono sviluppare competenze, relazioni e valori destinati ad accompagnarli anche al di fuori del campo di gioco. In questa prospettiva, il Memorial vuole essere non soltanto un momento celebrativo, ma soprattutto uno spazio di confronto sul rapporto tra sport, scuola, istituzioni, comunità e famiglie.

Al convegno prenderanno parte rappresentanti del mondo istituzionale, sportivo, scolastico e religioso: Yuri Gioino, Sindaco di Lioni; Don Gelsomino Spatola, Parroco di Lioni; Antonio Caliendo, Presidente Regionale FIP; Marco Trasente, Presidente della Scandone Avellino; Angelo Buglione, Presidente Provinciale FIP; Francesco Sessa, Fiduciario CONI; Gerardo Cipriano, Dirigente Scolastico dell’Istituto “N. Iannaccone” di Lioni; Olimpia Tirri, Dirigente del Liceo “R. D’Aquino” di Montella, e Pietrantonio Riccelli, Presidente dell’ASD Ugo Tesone Lioni. La partecipazione di esponenti provenienti da differenti ambiti testimonia la volontà dell’ASD Ugo Tesone Lioni di promuovere un confronto ampio e qualificato sul valore dello sport quale strumento di crescita individuale e collettiva. L’ASD Ugo Tesone Lioni, attiva da quasi vent’anni nell’Alta Irpinia, rappresenta una realtà consolidata del territorio e ha scelto di assumere la denominazione “Ugo Tesone” proprio con l’intento di mantenere vivo il ricordo di una persona che ha rappresentato un riferimento importante per la comunità sportiva locale. Una scelta che si traduce in un impegno quotidiano: trasformare la memoria in progettualità e continuare a promuovere, attraverso lo sport, un percorso rivolto soprattutto ai giovani, nel quale la crescita sportiva proceda insieme alla formazione della persona. Il III Memorial Ugo Tesone si inserisce quindi in questo percorso e intende rafforzare il rapporto tra la realtà sportiva e il territorio, sottolineando il valore dello sport come patrimonio della comunità e come strumento capace di creare relazioni, trasmettere principi e favorire la crescita delle nuove generazioni. “Ricordare Ugo Tesone – sottolinea l’ASD Ugo Tesone Lioni – significa continuare a credere nei valori che lo sport è in grado di trasmettere. Il nostro obiettivo è fare in modo che il suo ricordo non rimanga soltanto memoria del passato, ma diventi un patrimonio da custodire e trasmettere ai ragazzi di oggi e di domani.”