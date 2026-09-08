Clamoroso dalla Spagna: James Rodriguez a un passo dall’Avellino

Una sorpresa di proporzioni gigantesche sta agitando le acque del calciomercato, con echi che arrivano direttamente dalla Spagna: l’U.S. Avellino 1912 sarebbe sul punto di chiudere un’operazione al limite dell’inverosimile, ingaggiando il fuoriclasse colombiano James Rodríguez. L’indiscrezione, diffusa dalle pagine del quotidiano Marca, indica l’ex stella di Real Madrid e Bayern Monaco, attualmente senza contratto, come vicinissimo all’accordo con la società biancoverde. Un’acquisizione di questo calibro rappresenterebbe un vero e proprio terremoto mediatico e sportivo per il campionato di Serie B.

Secondo le ricostruzioni, il tecnico Alessandro Nesta avrebbe già dialogato in prima persona con il numero 10 sudamericano, delineando le ambizioni del progetto irpino per conquistarne la fiducia. Le intese sarebbero ormai a un passo dalla formalizzazione, con il comunicato ufficiale che potrebbe essere diramato a brevissimo. Un destino beffardo e affascinante per il classe 1991: anni fa, il suo nome fu accostato insistentemente a un approdo in Italia, con il Napoli (ai tempi della gestione Ancelotti) e la Lazio in pole position, ma l’affare non si concretizzò mai. Oggi, a distanza di tempo, il suo cristallino talento potrebbe finalmente calcare i prati del Bel Paese, ma scegliendo una strada del tutto inedita: il Partenio-Lombardi. Una prospettiva che farebbe letteralmente esplodere di gioia la tifoseria avellinese e l’intero ambiente calcistico regionale.