Lo Sport che Unisce: all’istituto Fermi di Aversa l’iniziativa “Sport Senza Barriere”

Il Liceo “Fermi” di Aversa ha promosso “Sport Senza Barriere”, oltre il cronometro e la prestazione fisica esiste un valore più profondo, capace di abbattere muri e costruire ponti: l’inclusione.

È questo il cuore pulsante di “SPORT SENZA BARRIERE: L’attività fisica come strumento di inclusione”, l’iniziativa promossa dal Dipartimento di Scienze Motorie del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Aversa che ha visto la partecipazione, la testimonianza e la collaborazione del Movimento Italiano Disabili Coordinamento Regionale della Campania con il Coordinatore Regionale Giovanni Esposito, la Dottoressa Alessandra Petruccelli tecnico di equitazione e calcio a cinque unificato per lo Special Olympics, il Prof. Carmine Mellone Presidente Regionale Comitato Italiano Paralimpico Campania, il Dr. Massimiliano Motti relatore per le disabilità sensoriali e Vincenzo Boni atleta campione di nuoto paralimpico medagliato nei campionati internazionali europei, mondiali e giochi olimpici.

L’evento si è dimostrato cornice per trasformare la palestra e l’aula magna in un vero e proprio laboratorio di civiltà, dove lo sport è diventato una vera lezione di vita.

Lo sport come motore di cambiamento

L’iniziativa non è nata solo per celebrare il movimento, ma per offrire agli studenti del “Fermi” una preziosa occasione di riflessione.

L’obiettivo è stato ambizioso: intendere lo sport non solo come mero esercizio fisico, ma come un fondamentale motore di cambiamento sociale.

In un contesto scolastico sempre più attento alla formazione integrale della persona, questo incontro ha richiamato l’attenzione sulla solidarietà e sul superamento di ogni barriera, sia fisica che mentale.

Un parterre di eccezione ad Aversa

L’incontro, coordinato dalla Prof.ssa Maria Galasso, ha visto particolarmente la partecipazione attiva della comunità scolastica con i saluti e l’intervento della Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Adriana Mincione.

Il messaggio lanciato da tutti gli ospiti esperti è stato quello di una scuola sempre più inclusiva e proprio attraverso le voci di questi esperti, gli studenti hanno avuto modo di comprendere come l’attività fisica possa diventare un linguaggio universale, capace di garantire a tutti il diritto di mettersi in gioco.

Con questa iniziativa, il Liceo Fermi di Aversa ha confermato il suo impegno nel formare cittadini consapevoli, pronti a vedere nelle diversità non un ostacolo, ma una straordinaria risorsa per la crescita collettiva.