Il Convitto Nazionale di Avellino sbarca alle Convittiadi 2026

Al “Via!”, per il Convitto Nazionale di Avellino la XVIII edizione delle Convittiadi 2026: l’edizione, a carattere itinerante, è affidata, per il secondo anno consecutivo, all’Educandato Statale Collegio “Uccellis” di Udine. Le Convittiadi rappresentano un evento unico, che si avvale dei patrocini del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’ A.n.i.e.s., del Collegio Uccellis, del Comune di Udine e del Comune di Lignano Sabbiadoro, del Coni Fvg, di Sport e Salute, dell’Efa Bella Italia Village, oltre che del preziosissimo sostegno della Fondazione Friuli e dell’importante contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che conferma l’impegno regionale nella valorizzazione delle iniziative sportive, artistiche e culturali del territorio.

Le gare della “Fvg Edition” si terranno dal 22 al 29 marzo presso le strutture e gli impianti sportivi del BELLA ITALIA EFA VILLAGE di Lignano Sabbiadoro. Sessantuno allievi, delle categorie small e large, del Convitto Nazionale di Avellino sono partiti domenica mattina, 22 marzo, alle ore 4:00, accompagnati dagli educatori Aldorasi, De Marco, Ronga e Palladino, alla volta della manifestazione. I ragazzi saranno impegnati da lunedì mattina nella cerimonia inaugurale, nella consueta sfilata. Nel pomeriggio si inizierà con le varie attività sportive come da programma. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 27, quella di chiusura sabato 28; queste saranno trasmesse in diretta televisiva su Canale77 e tramite il seguente sito internet dedicato all’evento: https://www.convittiadiudine2026.it. Durante l’intera settimana ci saranno dei videogiornali speciali, interamente dedicati alle Convittiadi, realizzati dalla Redazione Young to Young Uccellis’ Experiences.

La grande novità di quest’anno saranno i collegamenti radio, grazie all’attivazione della Radio del Convitto Nazionale di Avellino “La voce del Convitto” (https://www.convittocolletta.edu.it/lavocedelconvitto/ ), uno strumento di crescita e partecipazione attiva: oltre a raccontare in diretta le gare e aggiornare sugli esiti delle competizioni, la radio crea entusiasmo e coinvolgimento tra studenti, insegnanti e famiglie; attraverso interviste, musica e commenti, la radio riuscirà a trasmettere l’energia dell’evento anche a chi non è sul campo, rafforzando il senso di comunità. Inoltre, è un’occasione educativa preziosa: gli studenti che vi parteciperanno impareranno a comunicare, collaborare e gestire responsabilmente un mezzo d’informazione.

Si dichiara soddisfatto il Rettore Dirigente scolastico, Prof. Attilio Lieto, per quella che si preannuncia un’edizione da record, per l’alto valore educativo per gli studenti coinvolti e, allo stesso tempo, per l’esperienza stimolante e proficua degli educatori coinvolti. “La formazione sportiva – sostiene Lieto- ha un grandissimo valore etico, aiuta a sviluppare consapevolezza di sé e rispetto per gli altri”. Si tratta di un’esperienza alla quale il Rettore prenderà parte solo nella fase finale, anche per prendere parte ai lavori della assemblea e del direttivo dell’ A.n.i.e.s., in cui è stato eletto nel maggio 2024. Sarà comunque, in queste prime giornate, idealmente accanto ai giovani allievi, seguendo con trepidazione e orgoglio il loro impegno, la loro passione e i valori dello sport e del fair play che insieme sapranno esprimere, nella convinzione della centralità di un percorso formativo frutto di strategie omogenee e opportunamente armonizzate e condivise.