Litiga con un connazionale e si difende con il coltello: 30enne nei guai. E’ accaduto nel pieno centro di Venticano dove, per futili motivi, è scoppiata una lite tra i due gambiani. Una segnalazione ha fatto scattare l’allarme, sul posto i sono portati i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano.

Il 30enne è stato rintracciato dai militari poco dopo ed è stato denunciato per minacce aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Per l’uomo, già gravato da decreto di espulsione dal territorio nazionale, è stata avviata la procedura per il rimpatrio, mentre il coltello è stato sottoposto a sequestro.