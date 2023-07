Furgone in fiamme sull’A16, a bordo anche un bambino: grande paura. Per il piccolo e tutta la famiglia, composta da lui, dal padre e dalla mamma. Si sono vissuti momenti di tensione questa mattina, poco dopo le 10, sull’autostrada Napoli-Bari, in direzione Canosa.

Al chilometro 41 per la precisione, nel territorio del comune di Mercogliano, ul mezzo in transito all’improvviso ha preso fuoco.

Il tempestivo intervento della squadra dei vigli del fuoco di Avellino ha permesso di spegnere le fiamme e di limitare i danni alla parte anteriore del veicolo. Per la famiglia presente a bordo, come detto, nessuna conseguenza, tranne un brutto spavento.