Lite tra extracomunitari all’Autostazione, aggrediscono anche gli agenti: tre arrestati

AVELLINO- Prima una lite tra almeno cinque soggetti tutti extracomunitari, poi l’aggressione anche al personale della Polizia intervenuto per bloccare gli autori dell’azione violenta. Per tre dei cinque protagonisti della scazzottata nei pressi dell’Autostazione e’ scattato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sono ancora in corso le attività di accertamento dell’identità degli altri due soggetti coinvolti. Per i tre arrestati si procederà con il giudizio per direttissima. Un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza della zona, visto che già nei giorni scorsi c’erano state attività per frenare lo spaccio di hashish da parte di soggetti extracomunitari nella zona.