Con l’auto sospeso tra strada e cunetta, disavventura per un automobilista

TAURANO- Finisce con una parte della vettura nella cenetta dell’ultimo tornante della Taurano Monteforte. Una disavventura che per fortuna non ha avuto conseguenze più gravi, quella avvenuta nella mattinata a pochi metri dal centro abitato di Taurano. Imboccando l’ultimo tornante della strada che da Monteforte Irpino conduce nel Vallo di Lauro, un uomo e’ rimasto bloccato con la sua vettura e una ruota sospesa nella cunetta. Per lui nessun danno, anche se è stata solo la prontezza degli altri automobilisti giunti sul posto ad evitare che potessero esserci altre vetture coinvolte. Sul posto e’ giunta la Polizia Locale. Per il malcapitato nessuna grossa conseguenza fortunatamente.