Lite e ferimento di una trans brasiliana, quarantaseienne di Montoro verso il processo

MONTORO- La Procura ha chiuso le indagini nei confronti di un quarantaseienne accusato di tentato omicidio di una persona trans di origini brasiliane all’interno della sua abitazione, L’indagato, assistito dall’avvocato penalista Massimiliano Russo, era stato tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio nell’aprile scorso dai Carabinieri della Compagnia di Solofra dopo la violenta lite al culmine della quale aveva sferrato un fendente alla schiena della trentaseienne. In sede di interrogatorio di convalida, quello davanti al Gip del Tribunale di Avellino, anche alla luce della versione dei fatti fornita, aveva ottenuto la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. A firmare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari il sostituto procuratore Cecilia Annecchini, che si prepara a chiedere il processo, confermando l’accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. La persona ferita era stata ricoverata al Moscati e sottoposta ad un intervento a causa del fendente ricevuto.