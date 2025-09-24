Avellino, chiude il Bar Club: il saluto dei tifosi

AVELLINO – La foto delle serrande abbassate del Bar Club in Via Piave, pubblicata sulla pagina Facebook “Parlare Avellinese”, sta girando sul web. Davanti al locale, alcuni striscioni lasciati dai tifosi hanno colpito molti avellinesi. Uno di questi dice: “Addio ultras Bar Club, storia della nostra città!”

Il Bar Club è stato per anni un punto di ritrovo importante per gli ultras dell’Avellino e per tanti tifosi. Gli striscioni appesi fuori dal bar raccontano tutto questo: un addio pieno di affetto, per un posto che ha fatto parte della storia e del cuore della città.