L’Istituto Comprensivo “B. Croce” di Flumeri in Ungheria

Uno specifico programma di formazione con interscambi culturali tra istituti scolatici di varie nazioni del vecchio continente, per la promozione della partecipazione alla vita democratica e sociale da parte delle giovani generazioni.

Un prestigioso progetto europeo, denominato “Into the Woodland Scope” dello specifico programma “Erasmus + KA 201”, che da due decenni vede come importante e costante interprete una scuola irpina, ossia l’Istituto Comprensivo Statale “Benedetto Croce” di Flumeri, guidato dal dirigente scolastico Michele D’Ambrosio.

Per l’annualità 2024, il progetto presentato dal team “Erasmus +” dell’istituto di Flumeri, formato dallo stesso dirigente D’Ambrosio, unitamente al direttore dei servizi generali e amministrativi della scuola Salvatore Cava, e dai due coordinatori i docenti Raffaele Battiante e Antonio Santosuosso, si è piazzato al decimo posto della graduatoria nazionale su oltre trecento partecipanti.

La delegazione della scuola irpina sarà a Kismaros in Ungheria dal 18 al 22 novembre 2024, ospite di un’associazione Ong, per il primo incontro internazionale volto alla conoscenza approfondita dei partner e alla pianificazione dell’intera progettualità, che poi sarà successivamente sviluppata e svolta da tutti gli studenti degli istituti coinvolti. Infatti in Ungheria saranno presenti anche i rappresentanti della scuola polacca Sianowie di Cracovia e della scuola turca Eskisehir di Ankara.

“È il colore verde di questo progetto – hanno dichiarato i docenti Battiante e Santosuosso – che mira a sensibilizzare, educare e sviluppare le competenze ecologiche per la salute fisica e mentale, il benessere individuale e generale dei nostri territori e del nostro mondo. Si avranno tematiche ed attività di inclusione delle diversità affrontando lo svantaggio di apprendimento con la cura e l’educazione al rispetto dei boschi e del nostro verde naturale. Dalla scuola all’impegno per la terra con l’approccio al mondo del lavoro, il proposito rimane e sarà sempre l’entusiasmo di incontrare e scambiare idee, esperienze, attività e strategie nuove per la crescita di ciascun partecipante con l’interesse maggiormente puntato agli studenti partecipanti.”