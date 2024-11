Florindo Garofalo eletto nel Collegio dei Probiviri dell’Unpli Nazionale

Florindo Garofalo, attuale presidente della Pro Loco di Montemiletto, è stato eletto a Roma, durante l’assemblea nazionale dell’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), nel Collegio dei Probiviri.

Queste le sue parole subito dopo l’elezione: “Sono emozionatissimo per questa nomina all’interno dell’organo nazionale dell’Unpli. Mi impegnerò al massimo per svolgere al meglio questo nuovo ruolo e per dare il mio contributo a questo splendido mondo delle Pro Loco. Ringrazio di cuore per la fiducia che mi è stata accordata.”

Garofalo ha poi voluto esprimere la sua gratitudine verso la sua Pro Loco di appartenenza: “Un enorme ringraziamento va alla mia Pro Loco di Montemiletto e a tutto il Consiglio Direttivo, che mi supportano sempre con entusiasmo. Un grazie speciale anche al presidente dell’Unpli provinciale, Giuseppe Silvestri, e al presidente dell’Unpli regionale, Luigi Barbati, per il loro costante sostegno.”

Nell’ambito dell’assemblea, è stato riconfermato alla guida dell’Unpli Nazionale il presidente Nino La Spina, che continuerà a dirigere l’associazione anche nei prossimi anni.