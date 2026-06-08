Liste “pirata”: Radicali Italiani e Azione depositano un’interrogazione parlamentare

“Radicali Italiani e Azione hanno depositato un’interrogazione parlamentare rivolta a Piantedosi per chiedere chiarimenti e possibili interventi sul fenomeno delle cosiddette “liste pirata” nei comuni con meno di mille abitanti. Negli ultimi anni, e anche in occasione delle recenti elezioni amministrative, si sono infatti moltiplicati i casi di liste composte da candidati privi di un reale legame con il territorio, presentate al solo fine di sfruttare le agevolazioni e le prerogative previste dalla normativa elettorale. Per i militari, ad esempio, significa un mese di vacanze” – affermano in una nota congiunta Filippo Blengino, Segretario di Radicali Italiani, Fabrizio Benzoni, deputato di Azione, e Bruno Gambardella, Pres. Comitato RI -. “Con l’atto ispettivo chiediamo al Ministro di promuovere modifiche normative per garantire la credibilità delle istituzioni locali e la genuinità della competizione democratica” – concludono i tre.