Arcieri del Tricolle: oro per Alessia Manganiello

Oro per Alessia Manganiello, arco nudo, seniores femminile, alla gara interregionale “Tiro di campagna” tenutasi a Castelvetere sul Calore il 7 giugno 2026 e caratterizzato per tiri su bersagli posti in un bosco con significative pendenze sia in salita che in discesa.
Sesto posto in classifica per Carmine Ricci, arco compound, seniores maschile.
Oro per Alessia Manganiello, arco nudo, seniores femminile, alla gara interregionale “Tiro di campagna” tenutasi a Castelvetere sul Calore il 7 giugno 2026 e caratterizzato per tiri su bersagli posti in un bosco con significative pendenze sia in salita che in discesa.