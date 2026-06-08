Arcieri del Tricolle: oro per Alessia Manganiello

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Oro per Alessia Manganiello, arco nudo, seniores femminile, alla gara interregionale “Tiro di campagna” tenutasi a Castelvetere sul Calore il 7 giugno 2026 e caratterizzato per tiri su bersagli posti in un bosco con significative pendenze sia in salita che in discesa.
Sesto posto in classifica per Carmine Ricci, arco compound, seniores maschile.