Politica “L’Irpinia Vale Tour”: Carmen Bochicchio inizia il “viaggio elettorale” 7 Agosto 2020

Prende il via domani “L’Irpinia Vale Tour”, il tour in provincia di Avellino di Carmen Bochicchio, candidata al Consiglio regionale della Campania per il MoVimento 5 Stelle.

“L’Irpinia è terra di bellezze e potenzialità ma anche di questioni non risolte che incidono negativamente sulla qualità della vita dei cittadini. Bisogna valorizzare i punti di forza e di eccellenza che ci sono e analizzare quelli di debolezza al fine di trovare soluzioni concrete. Ma per fare questo bisogna conoscere i territori, percorrerne le strade, parlare con le persone. La politica dei convegni e dei tagli del nastro non credo sia più praticabile nel 2020. Riappropriamoci dei nostri luoghi, condividiamone difficoltà e speranze: solo così avremmo reso un buon servizio alle comunità”, afferma la candidata allo scranno di Palazzo Santa Lucia.

“Per questo – prosegue – domani, sabato 8 agosto, inizio il tour L’Irpinia Vale insieme a tanti attivisti e sostenitori. Sarà un viaggio all’interno dei paesi che sono certa mi daranno motivo di grande crescita personale. Vogliamo portare nelle case e nelle strade il nostro progetto di una Campania e di una Irpinia nuove, diverse. Una regione che punti sui servizi resi ai cittadini, dalla sanità alle infrastrutture, dai trasporti all’ambiente. Bisogna creare le pre-condizioni per poi invertire la rotta su lavoro, turismo e spopolamento delle aree interne. Noi del Movimento 5 Stelle siamo in campo per questo”.

Di seguito le tappe del tour di domani: ore 10.30 Cassano Irpino (passeggiata in centro); ore 11 Montella (piazza Bartoli); ore 12 Laceno (piazzetta Residence); ore 15 Bagnoli Irpino (piazza Di Capua c/o bar “Laceno”); ore 16.15 Nusco (via Claudio Ogier c/o bar “Le Fontanelle”).