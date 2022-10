L’Irpinia festeggia le nozze d’argento con il jazzercise, l’originale Fitness Dance Party, ovvero un workout completo che fonde Pilates, Yoga, kickboxing, allenamento funzionale e allenamento della forza in una lezione di 55 minuti circa. In ogni sessione si consumano circa 800 calorie. I risultati? Muscoli tonici, ottima postura, linee snelle.

25 anni di matrimonio con una disciplina che, forse, in provincia di Avellino non è molto conosciuta, non sono di certo pochi. Anzi, è un traguardo invidiabile, centrato però grazie alla costanza di Tiziana Ciarcia, istruttrice jazzercise in Campania, in una piccola frazione di Venticano, Castel del Lago per la precisione.

Docente Di Scienze Motorie, Naturologa, il suo principale obiettivo è sempre stato quello di regalare alle persone gioia e benessere stando in forma. La sua sala fitness accoglie numerose allieve ed allievi provenienti da diverse province, un successo che cresce di anno in anno.

“Il jazzercise può essere praticato da persone di tutte le fasce di età, poiché è una disciplina adatta a tutti”, spiega Ciarcia che è riuscita a creare non solo un ambiente sportivo, ma una grande community.

“Cosa c’è di meglio che tenersi in forma divertendosi”, si domanda giustamente. “I risultati sono ottimali sia per il fisico, sia per la postura e, soprattutto, per un generale benessere psicofisico. Ogni singolo istruttore è un franchising, sempre aggiornato, usufruendo di una formazione continua”.

A questo punto, non resta che cerchiare una data in rosso: “Spero di raggiungere anche il traguardo dei 30 anni di jazzercise”.