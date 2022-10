De Luca: “Aumentano i contagi, occhio”. “A fine mese manifestazione per la pace a Napoli”

“Nelle ultime due settimane abbiamo registrato una crescita del contagio. In Campania reggiamo, ma bisogna essere prudenti”. A dirlo il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta facebook del venerdì.

“Vediamo come evolve la situazione ma rimaniamo prudenti – ha ribadito – indossiamo la mascherina sui mezzi pubblici, obbligo o non obbligo. Indossiamola quando ci sono gli assembramenti, lo dico ai ragazzi e agli anziani. Vacciniamoci tutti nelle residenze sanitarie e in relazione alla fragilità in modo particolare i pazienti oncologici e che devono affrontare altre terapie”, ha concluso De Luca.

Parla anche dell’iniziativa promossa dalla Regione per la pace, il governatore, e chiama in causa una “grande manifestazione che si terrà a Napoli nell’ultimo fine settimana di ottobre”.

“Abbiamo avviato una mobilitazione che dovrà concludersi con una grande manifestazione a Napoli che vedrà il coinvolgimento del volontariato, della scuola, dell’università, della cultura e di singole personalità interessate a far cresce un movimento per la pace nel nostro Paese”, ha spiegato. Domani in Regione si terrà un incontro preparatorio in vista della manifestazione, cui parteciperà anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.