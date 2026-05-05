“L’Irpinia Corre” torna ad Atripalda: nel week-end attesi 700 partecipanti

È stata presentata oggi, presso il Circolo della Stampa di Avellino, la nuova edizione de “L’Irpinia Corre”, la storica manifestazione podistica che domenica 10 maggio 2026 animerà le strade di Atripalda con la gara sui 10 chilometri, valida come Campionato Regionale FIDAL Amatori.

Un ritorno atteso, che affonda le sue radici nel 1996, quando la competizione nacque come mezza maratona, raggiungendo il massimo prestigio nel 2008 con i Campionati Italiani Assoluti di Half Marathon, vinti da Federico Simionato e Anna Incerti e trasmessi su Rai Sport. Dopo una pausa, la rinascita nel 2018 con il formato attuale dei 10 km.

Alla conferenza stampa hanno preso parte, tra gli altri, Gianni Solimene, presidente dell’ASD L’Irpinia Corre, Bruno Fabozzi per il Comitato Regionale FIDAL, l’assessore allo sport Antonio Guancia e il delegato CONI Giuseppe Saviano.

“Abbiamo pensato proprio a tutto – ha dichiarato Solimene – non solo alla parte agonistica, ma anche agli amatori e a chi vorrà semplicemente vivere una giornata diversa. Sarà un evento per l’intera comunità, che inizierà già dal sabato con incontri, street food e momenti di condivisione”.

Non solo sport, dunque. Il programma del weekend si presenta ricco e articolato: sabato 9 maggio spazio a visite guidate, presentazioni culturali, un incontro su alimentazione e sport, street food e musica dal vivo in Piazza Umberto I. Domenica 10 maggio, invece, sarà la giornata clou con le gare, le attività per bambini, i laboratori a cura del Cesvolab, esibizioni lungo il percorso e nuove iniziative dedicate ai giovani.

Attesi circa 700 partecipanti, tra atleti professionisti e amatori. “L’Irpinia Corre è una tradizione storica per Atripalda – ha sottolineato l’assessore Antonio Guancia – e rappresenta un’occasione per dare valore alla città. Sarà una domenica di sport ma anche di festa e aggregazione, con tante famiglie e bambini coinvolti”.

A completare il programma anche una mostra fotografica e le attività promosse dalla Fondazione Sistema Irpinia e dalle associazioni locali, in un evento che unisce sport, cultura e territorio.