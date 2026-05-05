Elezioni comunali, sabato 9 maggio la presentazione delle liste a sostegno di Laura Nargi

La campagna elettorale di Laura Nargi per la carica di sindaca del Comune di Avellino entra nel vivo. L’evento di apertura è fissato per sabato 9 maggio 2026 alle ore 18:30 presso il Viva Hotel, in Via Circumvallazione 123.

L’appuntamento rappresenta il primo momento pubblico ufficiale della candidatura, durante il quale saranno presentate le liste a sostegno, dando formalmente il via alla campagna elettorale davanti a sostenitori, simpatizzanti e cittadini.