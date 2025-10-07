L’Irpinia a rischio idrico arriva a Uno Mattina su RaiUno

La crisi idrica in Irpinia torna sotto i riflettori nazionali. Questa mattina la trasmissione Uno Mattina, condotta da Massimiliano Sini, ha dedicato ampio spazio al tema con un collegamento in diretta da Grottaminarda, affidato alla giornalista Anna Battipaglia. Presenti in piazza il giornalista del Corriere dell’Irpinia Giancarlo Vitale e i rappresentanti del comitato “Uniamoci per l’acqua”, Fabio Galetti e Angelo Corbino, da mesi in prima linea per denunciare i disagi vissuti dai cittadini.

Il talk ha dato voce alle istanze della comunità: rifacimento delle condotte ormai obsolete e colabrodo, blocco delle tariffe, trasparenza nella gestione del servizio idrico e dichiarazione dello stato di emergenza. I comitati hanno ribadito la loro netta contrarietà a qualsiasi ipotesi di privatizzazione: “L’acqua è un bene pubblico, di tutti, e va gestita in modo partecipato ed efficiente”.

Ancora oggi, hanno sottolineato, le riduzioni della portata e le sospensioni dell’erogazione continuano a creare disagi a famiglie, commercianti e comunità intere. “Non servono slogan – hanno ribadito – ma fatti concreti e proposte realizzabili. È inaccettabile che un territorio ricco di risorse idriche si trovi a non poterne godere a causa di una gestione inefficiente”.