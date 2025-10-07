A Grottaminarda la formazione per il Servizio Civile dell’ANPAS Campania

Grottaminarda scelta quest’anno per la formazione generale del Servizio civile universale ANPAS Regione Campania. Fino al 10 ottobre presso il Polo Sanitario ed Universitario di via Francesco Flammia decine di giovani volontari seguiranno un corso per essere formati nel migliore dei modi.

«Il Comitato ANPAS Regionale ci ha scelto e con grande gioia abbiamo accolto questi ragazzi – spiega il Presidente della Pubblica Assistenza Grottaminarda Ovd, Roberto Fierro – È un grande onore poter ospitare la formazione generale per il Servizio civile universale di ANPAS Campania. Un ringraziamento da parte mia alle istituzioni, Asl e Comune di Grottaminarda, che ci hanno permesso con questi spazi di poter fare una formazione per i volontari degna di questo nome».

«Il nostro Polo Sanitario ed Universitario – afferma il Vicesindaco Antonio Vitale – già luogo di formazione per tanti studenti universitari e di promozione della salute con i numerosi ambulatori dell’Asl, si conferma anche luogo di formazione per tanti giovani volontari che hanno scelto il Servizio Civile Universale, non dimentichiamo, infatti, che la nostra preziosa Pubblica Assistenza ha sede proprio qui. Ai giovani volontari e ai loro formatori un buon lavoro in questo impegno solidaristico e che questa esperienza possa essere occasione di crescita personale oltre che professionale».