L’irpina Giannattasio a New York vince il premio internazionale “Callas”

Carmen Giannattasio, il soprano di fama internazionale, irpina doc, ha vinto il premio internazionale Maria Callas. Il riconoscimento le è stato consegnato a New York, nella sede del consolato italiano, dove si è svolta la prestigiosa cerimonia. “Sono molto felice di rappresentare l’Irpinia nel mondo – afferma – una terra a cui sono profondamente legata”.

La cerimonia è stata trasmessa anche dai maxi schermi di Times Square, dunque un’emozione grandissima per l’artista nata ad Avellino e cresciuta a Solofra (ha completato gli studi di canto al Conservatorio Domenico Cimarosa del capoluogo irpino). A consegnarle il premio è stato lo stilista Antonio Riva.

Il 2 gennaio sarà impegnata al teatro Carlo Felice di Genova. Il 2023 sarà il centenario della nascita di Maria Callas. Carmen Giannattasio sarà molto impegnata ed in giro per il mondo per celebrare l’importante ricorrenza, tra Medio Oriente, Portogallo, Libano.