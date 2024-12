Liquido infiammabile sulle strade a Luogosano, il sindaco: spero si indivui il responsabile

LUOGOSANO- Strade rese scivolose a Luogosano. La neve e il ghiaccio però non c’entrano. A quanto pare ci sarebbe stato uno sversamento di liquido infiammabile, probabilmente gasolio. Probabile che si tratti di una perdita accidentale. Intanto sin dalla mattinata il sindaco del comune irpino Carmine Ferrante ha messo in allerta i cittadini. Nel pomeriggio e’ scattata anche l’operazione di pulizia e bonifica. Qualche ora fa la conclusione della stessa: “Si comunica che è appena terminata l’operazione di pulizia delle strade interessate dallo sversamento del liquido infiammabile (verosimilmente gasolio).Si invitano, comunque, i cittadini a prestare la massima attenzione. Nonostante i lavori di pulizia potrebbero ancora esserci dei residui in alcuni punti. Da domani mattina tutto dovrebbe tornare alla normalità. Spero che i responsabili siano individuati e sanzionati”.