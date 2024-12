Cento coperti, menu della cena di Natale pronto ed un’ondata di solidarietà alla Caritas

AVELLINO- Cento coperti già previsti rispetto ai sessanta/ ottanta circa che ogni giorni vengono serviti. E’ la cena di Natale alla Mensa dei Poveri di Avellino di Via Morelli e Silvati. Quella a cui anche alcuni ospiti che sono quotidianamente raggiunti a casa dagli operatori della Caritas verranno prelevati per passare in compagnia i due giorni più suggestivi dell’anno a tavola per festeggiare il Natale. Il target degli ospiti resta dunque invariato rispetto agli anni precedenti, ci sono molti avellinesi e dell’hinterland in una provincia dove cresce la poverta’ . Ma come ci racconta Don Vitaliano Della Sala, che da anni si dedica alla mensa ci sono anche famiglie che decidono di partecipare al pranzo e alla cena della Caritas. Portano panettoni, lasagne e pietanze che non gravano sul menu organizzato da volontari e operatori. Cresce anche la solidarietà da parte della cittadinanza. Molti decidono di passare qualche momento in attesa della cena con gli ospiti della Caritas e a contribuire quest’anno alle donazioni e alla raccolta ci hanno pensato anche le scuole, ma anche tanti privati che ogni giorno raggiungono Via Morelli e Silvati per donare generi alimentari, indumenti e giocattoli. Tutte però rimaste nella massima segretezza, come del resto la vera “solidarieta’” imporrebbe. La magia del Natale e’ anche questa. Domani alle 18 inizierà la cena con gli ottanta ospiti e gli operatori della Caritas Diocesana.