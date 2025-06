Lions Club Avellino Host, un successo la raccolta occhiali: consegnate oltre 500 paia per la solidarietà

Si è conclusa oggi con uno straordinario risultato l’iniziativa di raccolta degli occhiali usati promossa dal Lions Club Avellino Host, presieduto da Ernesto Del Giudice. L’evento finale ha visto la consegna di oltre 500 paia di occhiali presso Eureka, centro ottico di riferimento del club ad Avellino, il cui titolare è il socio Lions Carlo Fischetti.

L’iniziativa, radicata nella tradizione quasi centenaria dell’associazione, ha il duplice obiettivo di fornire un supporto visivo a chi non ha possibilità economiche e di promuovere il riciclo, salvaguardando l’ambiente. Gli occhiali raccolti inizieranno ora il loro viaggio verso il centro specializzato Lions di Chivasso, dove volontari li rigenereranno, li selezioneranno e li metteranno a nuovo. Successivamente, saranno catalogati e distribuiti per soddisfare le richieste dei club sia sul territorio nazionale sia a livello mondiale, in particolare nelle aree più critiche di Asia, Africa e America Meridionale.

“Questa raccolta è il motivo per cui la nostra associazione è nata più di 100 anni fa”, ha ricordato il presidente Ernesto Del Giudice. “Il nostro fondatore, Melvin Jones, la istituì per rispondere a un’esigenza concreta. Con il passaggio dal lavoro artigianale all’industria e la diffusione delle automobili, una vista efficiente divenne indispensabile per molti. Il nostro scopo è sempre stato quello di fornire un supporto visivo a chi non poteva permetterselo. Non a caso, nel 1925 fummo definiti ‘I Cavalieri contro le tenebre’ da Helen Keller, e da quasi 100 anni portiamo avanti questa missione”.

L’iniziativa è un pilastro per l’associazione, come sottolinea Lea D’Agostino, responsabile distrettuale del service per le regioni Campania, Basilicata e Calabria. “Portiamo avanti questa raccolta da oltre 70 anni. Lo consideriamo un ‘doppio service’: da un lato, come Cavalieri della vista, doniamo un sorriso e la possibilità di vedere a chi è in difficoltà; dall’altro, salviamo l’ambiente, perché questi oggetti, composti da plastica, vetro e altri materiali, sono difficili da smaltire. È un gesto che ha un impatto enorme”.

Il Lions Club Avellino Host, nel celebrare il successo dell’iniziativa, ringrazia sentitamente tutti i cittadini e gli ottici che hanno contribuito a questo importante risultato e dà appuntamento ai prossimi progetti di solidarietà sul territorio.

Riguardo al Lions ClubIl Lions Clubs International è un’organizzazione di servizio globale che si dedica ad affrontare alcune delle più grandi sfide che l’umanità si trova ad affrontare, con un forte impegno storico nella lotta alla cecità e nel sostegno alle persone con disabilità visive.