Salvato lupo di circa 2 anni dal personale Anas impegnato nell’ispezione del ponte ‘Ofanto I’ sulla SS7 Appia Ofantina, a Lioni.

Gli uomini Anas hanno allertato Forze dell’Ordine e il Servizio Veterinario per accalappiare e mettere in sicurezza l’animale. Il lupo si trova adesso in un luogo sicuro ed è stato sottoposto alle cure delle quali necessitava, avendo riportato fratture agli arti posteriori.