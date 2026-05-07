Lioni-Grottaminarda, Ricciardi (PD): “Il Governo si è impegnato ad attivare un tavolo al MIT per completare l’opera”

“Finalmente una buona notizia per l’Irpinia e per tutte le comunità delle aree interne che da troppo tempo attendono risposte concrete sul fronte delle infrastrutture. Con l’approvazione del mio ordine del giorno, il Governo si è impegnato ad attivare un tavolo istituzionale presso il Ministero delle Infrastrutture finalizzato alla definizione di un cronoprogramma dettagliato, finanziato e vincolante per il completamento della Lioni-Grottaminarda”.

Lo dichiara il deputato Pd e vice capogruppo, Toni Ricciardi.

“La Lioni-Grottaminarda rappresenta un’opera strategica per il futuro dell’Alta Irpinia e dell’intera provincia di Avellino. Parliamo di un collegamento fondamentale tra le aree interne e l’autostrada A16 Napoli-Canosa, indispensabile per ridurre l’isolamento di territori che soffrono da anni gravi ritardi infrastrutturali e fenomeni di spopolamento. Il completamento dei circa 22 chilometri di tracciato, che interessa i comuni di Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi, Rocca San Felice, Frigento, Gesualdo e Grottaminarda, significa garantire tempi di percorrenza più rapidi, migliorare l’accesso ai servizi essenziali, a partire dall’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, e creare nuove opportunità di sviluppo economico e occupazionale”.

“Non possiamo permettere che un’opera così importante resti bloccata nell’incertezza. Servono tempi certi, risorse certe e responsabilità chiare. L’impegno assunto dal Governo va nella direzione giusta e rappresenta un primo passo concreto per sbloccare definitivamente il cantiere e restituire fiducia ai cittadini, alle imprese e agli amministratori locali. Continueremo a vigilare affinché gli impegni presi vengano rispettati e affinché la Lioni-Grottaminarda diventi finalmente simbolo di rinascita e non più emblema di ritardi e incompiute”.