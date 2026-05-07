Menarini, Risorgimento Socialista: “Basta inerzia istituzionale”

Il Risorgimento Socialista di Avellino: “esprime piena e incondizionata solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della Menarini Spa di Flumeri, abbandonati da mesi all’incertezza della cassa integrazione mentre le istituzioni — regionali e nazionali — assistono inerti allo smantellamento dell’unica realtà italiana di produzione di autobus per il trasporto pubblico. Dal 9 febbraio 2026 oltre 500 lavoratori sono in ammortizzatori sociali. I fondi del Piano Nazionale Strategico della Mobilità esistono. Le commesse Consip esistono. Eppure lo stabilimento di Flumeri è fermo. Questo non è un fallimento del mercato: è una scelta politica. E come tale va chiamata con il suo nome: abbandono deliberato di un territorio e delle sue famiglie. Il paradosso è insopportabile: lo Stato finanzia la cassa integrazione con denaro pubblico, la Regione Campania acquista centinaia di pullman dalla multinazionale cinese BYD, e l’unica fabbrica italiana del settore langue. Chi governa oggi l’Irpinia — e chi governa il Paese — ha la responsabilità storica di invertire questa rotta. L’Irpinia è una terra che ha pagato decenni di promesse mancate, di industrializzazione forzata seguita da abbandono, di fondi pubblici sprecati o dirottati. Menarini di Flumeri rappresenta oggi qualcosa di raro: un’eccellenza industriale reale, con lavoratori competenti, un prodotto necessario e un mercato che esiste. Manca solo la volontà politica. Chiediamo al Governo nazionale, alla Regione Campania, alla Provincia di Avellino e ai Comuni del territorio di assumere le proprie responsabilità. La politica non può continuare a fare spallucce: il destino di centinaia di famiglie irpine non è una variabile di bilancio, è una questione di giustizia sociale. Siamo pronti a sostenere ogni forma di mobilitazione dei lavoratori e a portare queste proposte in ogni sede istituzionale disponibile. L’unità tra enti territoriali, sindacati, lavoratori e forze politiche progressiste è l’unica strada per trasformare la vertenza Menarini in una vittoria per l’intero territorio”.